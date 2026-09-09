Why Is The Bancorp Stock Down 21% Today?

The Bancorp, Inc. (NASDAQ: TBBK) is down 20.9% in Wednesday trading as of 3:12 p.m. ET. The S&P 500 and Nasdaq Composite are down about 0.4% and 0.6%, respectively.

The bank stock is sinking after Chime agreed to acquire a competitor in a deal that threatens one of The Bancorp's most important fintech relationships.

Chime, a neobank, announced on Tuesday that it will acquire Stride Bank for $590 million in cash. The deal is expected to close during the first half of 2027, after which point Stride will become Chime Bank. The deal gives Chime direct control over much of the banking infrastructure behind its products and will help it speed up the "development of regulatory-compliant" offerings.

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