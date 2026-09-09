Bancorp Aktie
WKN: A0DPKZ / ISIN: US05969A1051
|
09.09.2026 21:12:49
Why Is The Bancorp Stock Down 21% Today?
The Bancorp, Inc. (NASDAQ: TBBK) is down 20.9% in Wednesday trading as of 3:12 p.m. ET. The S&P 500 and Nasdaq Composite are down about 0.4% and 0.6%, respectively.
The bank stock is sinking after Chime agreed to acquire a competitor in a deal that threatens one of The Bancorp's most important fintech relationships.
Chime, a neobank, announced on Tuesday that it will acquire Stride Bank for $590 million in cash. The deal is expected to close during the first half of 2027, after which point Stride will become Chime Bank. The deal gives Chime direct control over much of the banking infrastructure behind its products and will help it speed up the "development of regulatory-compliant" offerings.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bancorp IncShs
|
22.04.26
|Ausblick: Bancorp präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Bancorp IncShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bancorp IncShs
|50,30
|0,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.