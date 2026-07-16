Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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16.07.2026 18:36:20
Why Is Western Digital Stock Falling on Thursday?
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Nachrichten zu Western Digital Corp.
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16.07.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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16.07.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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16.07.26
|NYSE-Handel S&P 500 fällt am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
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16.07.26
|Schwacher Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
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16.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt am Mittag (finanzen.at)
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16.07.26
|Börse New York: NASDAQ 100 mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
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16.07.26
|Börse New York: NASDAQ 100 beginnt Donnerstagshandel im Minus (finanzen.at)
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16.07.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)