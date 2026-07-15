NASDAQ-Handel NASDAQ 100 gibt mittags nach

Mit dem NASDAQ 100 geht es heute abwärts.

Am Mittwoch steht der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,72 Prozent im Minus bei 29 371,86 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,586 Prozent auf 29 759,81 Punkte an der Kurstafel, nach 29 586,29 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 29 334,87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29 771,89 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ 100 bereits um 0,336 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 15.06.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 30 543,92 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, lag der NASDAQ 100 bei 26 204,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.07.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 22 884,59 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 16,53 Prozent zu Buche. Bei 30 762,20 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Punkten.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit PayPal (+ 17,14 Prozent auf 47,88 EUR), Thomson Reuters (+ 5,88 Prozent auf 97,13 USD), IDEXX Laboratories (+ 4,07 Prozent auf 562,70 USD), Cintas (+ 3,97 Prozent auf 191,64 USD) und Apple (+ 3,73 Prozent auf 326,62 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Sandisk (-11,88 Prozent auf 1 548,93 USD), Lumentum (-8,87 Prozent auf 742,56 USD), Western Digital (-8,34 Prozent auf 516,33 USD), Seagate Technology (-8,31 Prozent auf 805,31 USD) und Micron Technology (-8,30 Prozent auf 901,50 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 8 127 193 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 4,306 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,68 erwartet. Mit 6,40 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at