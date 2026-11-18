Jumia Technologies Aktie
WKN DE: A2PGZM / ISIN: US48138M1053
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18.11.2026 22:15:09
Why Jumia Technologies Plunged Today
Shares of Jumia Technologies (NYSE:JMIA) plunged on Wednesday, falling 40.6% on the day.
Jumia reported earnings today that disappointed investors, particularly regarding fourth-quarter guidance. Needless to say, the market didn't like hearing this news from the Africa-focused e-commerce company, punishing the stock with a brutal drawdown.
In the third quarter, Jumia grew revenue 33%, or 28% in constant currency, to $60.7 million. Meanwhile, the company's operating loss narrowed by around 30% to a loss of ($30.8 million).
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