Klaviy a Aktie
WKN DE: A3ERTW / ISIN: US49845K1016
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20.10.2026 19:18:47
Why Klaviyo Stock Rallied Today
Klaviyo (NYSE:KVYO) stock charged sharply higher Tuesday morning, gaining as much as 11.8% in early trading. As of 1:13 p.m. ET, the stock was still up 11.6%.
The catalyst that sent the software-as-a-service (SaaS) specialist higher was the acquisition of a rival in the space.
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