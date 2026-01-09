Lockheed Martin Aktie

Lockheed Martin für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 894648 / ISIN: US5398301094

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.01.2026 18:07:01

Why Lockheed Martin Stock Popped Again Today

Lockheed Martin (NYSE: LMT) stock gained for a second straight day Friday, rising 4.2% through 11:50 a.m. ET after Truist Securities analyst Michael Ciarmoli upgraded the defense giant to buy with a $605 price target, as StreetInsider.com reports. If Lockheed stock hits that price target, it will mean a 12% profit over the next 12 months -- plus a dividend yield of nearly 2.7%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Lockheed Martin Corp.

mehr Nachrichten