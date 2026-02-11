Lyft Aktie
WKN DE: A2PE38 / ISIN: US55087P1049
|
11.02.2026 17:32:57
Why Lyft Stock Crashed After Earnings
Ride-sharing company Lyft (NASDAQ: LYFT) stock tumbled 14.1% through 11:15 a.m. ET Wednesday after missing on sales in its Q4 earnings report last night.Analysts expected Lyft to report Q4 2025 sales of $1.75 billion, but sales came in below $1.6 billion. On earnings, analysts anticipated $0.12 per share, but Lyft reported... $6.81 instead! Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Lyft
