MARA Aktie
WKN DE: A2QQBE / ISIN: US5657881067
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10.07.2026 05:10:05
Why Mara Holdings Stock Spiked Today
Shares of Mara Holdings (NASDAQ: MARA) popped on Thursday after the digital infrastructure developer announced a major new project. Image source: Getty Images.Mara agreed to purchase powered land from sustainable fuels company HIF USA for an aggregate purchase price of up to $600 million. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu MARA
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10.05.26
|Ausblick: MARA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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25.02.26
|Ausblick: MARA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)