MARA Aktie

MARA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QQBE / ISIN: US5657881067

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10.07.2026 05:10:05

Why Mara Holdings Stock Spiked Today

Shares of Mara Holdings (NASDAQ: MARA) popped on Thursday after the digital infrastructure developer announced a major new project. Image source: Getty Images.Mara agreed to purchase powered land from sustainable fuels company HIF USA for an aggregate purchase price of up to $600 million. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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