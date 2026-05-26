Nano Nuclear Energy Aktie
WKN DE: A3EWA0 / ISIN: US63010H1086
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26.05.2026 18:01:17
Why Nano Nuclear Energy Stock Just Popped
Nano Nuclear Energy (NASDAQ: NNE) stock soared 12% through 11:40 a.m. ET Tuesday after announcing it has just acquired a subsidiary that generates actual revenue -- and is profitable to boot.Considering Nano Nuclear itself currently generates no revenue, this is pretty big news for the start-up manufacturer of small modular (nuclear) power reactors.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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