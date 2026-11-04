Navitas Aktie
WKN DE: A0M77R / ISIN: AU000000NVT2
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04.11.2026 20:50:12
Why Navitas Semiconductor Stock Rocketed Higher Today
Reporting third-quarter 2026 financial results that surpassed analysts' expectations yesterday after the market closed, Navitas Semiconductor (NASDAQ:NVTS) provided investors with plenty to celebrate. Investors, consequently, are expressing their approval by sending shares of the artificial intelligence (AI) infrastructure specialist sharply higher.
As of 2:24 5.m, ET, shares of Navitas are up 6.8%, paring back an earlier 11.7% gain.
Image source: Getty Images.
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