nCino Aktie
WKN DE: A2P7VE / ISIN: US63947U1079
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26.08.2026 18:29:42
Why nCino Stock Is Rising Today
Recovering from a 7.6% slide early in today's market session, nCino (NASDAQ: NCNO) stock is in positive territory. The tech company, which provides a platform for agentic artificial intelligence (AI) banking, announced second-quarter 2027 financial results yesterday after the bell rang, and investors -- after digging beyond the headline figures -- seem happy with the company's report.As of 10:53 a.m, ET, shares of nCino are up 2.7%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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