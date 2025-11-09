Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
|
09.11.2025 16:40:00
Why Nebius Stock Soared Again in October
Nebius Group (NASDAQ: NBIS) was somewhat of an unknown name entering 2025. The company emerged after its initial holding company divested the Yandex search engine assets to Russian investors in the wake of the Ukraine invasion. The retained assets, located in Amsterdam, are mainly focused on investing in and expanding data center artificial intelligence (AI) infrastructure.Aided by its 16.5% gain in October, Nebius stock has now quadrupled in 2025, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. Here's what has investors piling into Nebius Group, and why the stock may have gotten ahead of itself.Image source: Nebius Group.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
