Nebius Aktie

Nebius

WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522

Lukrativer Nebius-Einstieg? 03.11.2025 10:04:18

RTS-Wert Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nebius von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Nebius-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Nebius-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 16,37 USD. Bei einem Nebius-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 611,060 Nebius-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Nebius-Aktie auf 130,82 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79 938,89 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 699,39 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Nebius belief sich zuletzt auf 32,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

