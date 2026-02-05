Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh Aktie
WKN DE: A3EWLY / ISIN: AU0000297962
|
05.02.2026 17:19:25
Why Newmont Corporation Stock Keeps Falling
It's been a miserable week to own Newmont Corporation (NYSE: NEM) stock.Shares of the gold miner (which also mines copper, silver, zinc, and lead) are down 5.5% through 10:55 a.m. ET Thursday. This is only Newmont's second straight day of declines, but the stock's price trend is clearly of the "down" variety. Newmont's stock has fallen 16.5% since hitting its all-time high near $132 a share on Jan. 28. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Newmont legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: Newmont vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Newmont stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.