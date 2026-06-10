Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh Aktie
WKN DE: A3EWLY / ISIN: AU0000297962
|
10.06.2026 23:08:32
Why Newmont Stock Slumped on Wednesday
Shares of Newmont (NYSE: NEM) slumped on Wednesday, tanking 5.9% by the market's closing.Gold prices are falling, but there's a reason why the gold stock is falling even faster.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh
|
22.04.26
|Ausblick: Newmont zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: Newmont stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
18.02.26
|Ausblick: Newmont präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Newmont legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Leitzinsentscheid: ATX im Plus -- DAX auf Richtungssuche -- Wall Street vor zurückhaltendem Start -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag auf positivem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich empfindlich. Die Wall Street dürfte leicht zulegen. Die asiatischen Börsen gaben am Donnerstag mehrheitlich nach.