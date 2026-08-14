NEWSMA b Aktie
WKN DE: A413D6 / ISIN: US65250K1051
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14.08.2026 17:52:46
Why Newsmax Stock Is Skyrocketing Today
Newsmax (NYSE: NMAX) stock is seeing big gains in Friday's trading. The company's share price had risen 19% as of 11:45 a.m. ET amid a 0.3% decline for the S&P 500 and a 0.5% dip for the Nasdaq Composite. Newsmax is rallying today following the release of its second-quarter report, which the company published after the market closed yesterday. With today's big pop, the stock is now up roughly 46% in 2026. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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