Nu Holdings Aktie
WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034
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05.10.2026 19:18:30
Why Nu Holdings Stock Rallied Today
Shares of Nu Holdings (NYSE:NU) charged sharply higher on Monday, climbing as much as 15.1% in early trading. As of 1:10 p.m. ET, the stock was still up 13.3%.
The catalyst that sent the fintech stock higher was the initial outcome of the primary elections in Brazil.
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