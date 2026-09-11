Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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11.09.2026 20:10:42
Why NuScale Power Stock Just Crashed
NuScale Power (NYSE: SMR) stock crashed 13.5% through 2 p.m. ET Friday. You can blame Swiss bank UBS for that.
This morning, in a note covered on StreetInsider.com, UBS analyst Jon Windham downgraded NuScale Power from neutral to sell, and slapped a $6 price target on the $8.80 stock.
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Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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04.08.26
|Ausblick: Nuscale Power verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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