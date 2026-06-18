Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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19.06.2026 01:51:56
Why Oklo Stock Crushed it on Thursday
One standout stock in the energy sector on Thursday was next-generation nuclear company Oklo (NYSE: OKLO). Its shares closed the trading session up 4%, trouncing the bellwether S&P 500 index's barely over 1% gain. A new supply agreement was the key catalyst behind that price rise.Before market open that day, Oklo and nuclear fuel supplier Centrus Energy Group unveiled a letter of intent, under which Centrus will provision up to five powerhouses currently under construction in southern Ohio. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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