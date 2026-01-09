Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
|
09.01.2026 22:24:16
Why Oklo Stock Jumped Today
Shares of Oklo (NYSE: OKLO) popped on Friday after the power plant developer announced an energy supply deal with social media giant Meta Platforms (NASDAQ: META). By the close of trading, Oklo's stock price was up nearly 8% after rising as much as 18.6% earlier in the day.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oklo
|
10.11.25
|Ausblick: Oklo legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Inside Oklo: the $20bn nuclear start-up still waiting to power up (Financial Times)
|
10.08.25
|Ausblick: Oklo zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)