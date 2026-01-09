Oklo Aktie

Oklo

WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098

09.01.2026 22:24:16

Why Oklo Stock Jumped Today

Shares of Oklo (NYSE: OKLO) popped on Friday after the power plant developer announced an energy supply deal with social media giant Meta Platforms (NASDAQ: META). By the close of trading, Oklo's stock price was up nearly 8% after rising as much as 18.6% earlier in the day.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
