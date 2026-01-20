Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
|
21.01.2026 00:44:40
Why Oklo Stock Sank Today
Shares of Oklo Inc (NYSE: OKLO) fell on Tuesday, finishing the day down 5.3%. The drop came as the S&P 500 and the Nasdaq Composite both had their worst day in months, sliding 2.1% and 2.4%, respectively.Oklo, which is developing small modular reactors (SMRs), saw its stock decline along with most of the market as investors react to President Trump's attempts to gain control of Greenland.The President threatened to increase tariffs -- 10% starting Feb. 1, rising to 25% by June -- on the U.K. and seven EU allies, unless they support his push to acquire Greenland, an independent territory of Denmark. Beyond equities, Treasury yields spiked, and the dollar weakened amid the escalating rhetoric.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Oklo
