Olin Aktie

Olin für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851936 / ISIN: US6806652052

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31.07.2026 17:58:47

Why Olin Corp Stock Dropped Today

Shares of chemicals-and-ammunition-maker Olin Corp (NYSE: OLN), soon to merge with Huntsman (NYSE: HUN), tumbled 17.8% through 11:35 a.m. ET Friday after missing earnings last night.Heading into the report, analysts forecast Olin would earn $0.12 per share on sales of $1.8 billion. Sales came up short at $1.7 billion, though, and instead of reporting a 12-cent profit, Olin reported a loss of $0.12 per share.Oops. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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