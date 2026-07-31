Olin Aktie
WKN: 851936 / ISIN: US6806652052
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31.07.2026 17:58:47
Why Olin Corp Stock Dropped Today
Shares of chemicals-and-ammunition-maker Olin Corp (NYSE: OLN), soon to merge with Huntsman (NYSE: HUN), tumbled 17.8% through 11:35 a.m. ET Friday after missing earnings last night.Heading into the report, analysts forecast Olin would earn $0.12 per share on sales of $1.8 billion. Sales came up short at $1.7 billion, though, and instead of reporting a 12-cent profit, Olin reported a loss of $0.12 per share.Oops. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Olin Corp.
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29.07.26
|Ausblick: Olin stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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15.07.26
|Erste Schätzungen: Olin veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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17.06.26
|Huntsman and Olin struggle to crack the formula for persuasive M&A (Financial Times)
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06.05.26
|Ausblick: Olin stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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22.04.26
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