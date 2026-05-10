Farmer Mac Aktie

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WKN: 938456 / ISIN: US3131483063

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10.05.2026 16:40:03

Why One Fund’s $6 Million Farmer Mac Exit Could Be More About Discipline Than Doubt

On May 7, 2026, Crown Advisors Management, Inc. disclosed it sold out of Federal Agricultural Mortgage Corporation (NYSE:AGM), liquidating 35,000 shares in a trade estimated at $5.73 million based on quarterly average pricing.Crown Advisors Management, Inc. fully liquidated its stake in Federal Agricultural Mortgage Corporation during the first quarter, according to its SEC filing dated May 7, 2026. The fund sold all 35,000 shares, with an estimated transaction value of $5.73 million based on the average unadjusted closing price for the quarter. The quarter-end value of the position declined by $6.14 million, reflecting both the share sale and stock price movement.Federal Agricultural Mortgage Corporation is a specialized financial institution focused on supporting liquidity and capital access in the U.S. agricultural and rural infrastructure sectors. By providing a secondary market for agricultural and rural loans, the company enables lenders to manage risk and expand lending capacity. Its diversified business model and expertise in loan securitization and guarantees position it as a key facilitator of rural credit markets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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