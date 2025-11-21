Opendoor Technologies Aktie
WKN DE: A2QHR0 / ISIN: US6837121036
|
21.11.2025 23:17:24
Why Opendoor Technologies Stock Soared 9.6% Today
Shares of Opendoor Technologies (NASDAQ: OPEN) spiked on Friday, finishing the day up 9.6%. The jump comes as the S&P 500 gained 0.9% and the Nasdaq Composite rose 0.8%.The president of the Federal Reserve Bank of New York, John Williams, spoke on Friday, indicating the Fed may opt to cut rates further in its upcoming meeting.As the head of the New York Fed, Williams is one of the more influential members of the Federal Open Market Committee (FOMC), the body responsible for setting interest rates. In a speech today, he indicated there would likely be "further adjustment in the near term," raising market hopes the FOMC will vote to cut rates once again in December.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Opendoor Technologies Incmehr Nachrichten
|
07.11.25
|Opendoor Technologies-Aktie mit Abgaben: Umsatz bricht drastisch ein (finanzen.at)
|
05.11.25
|Ausblick: Opendoor Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Opendoor Technologies stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
18.09.25
|Verluste nach starker Rally bei Opendoor-Aktie: Expansionspläne im Blick (finanzen.at)
|
12.09.25
|Nachrichtenflut sorgt für Kurssprung: So bewegte sich die Opendoor-Aktie am Freitag (finanzen.at)
|
06.08.25
|Opendoor Technologies-Aktie bricht um ein Fünftel ein: Opendoor steigert Umsatz, Verlust höher als erwartet (finanzen.at)
|
05.08.25
|Ausblick: Opendoor Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.25
|Opendoor-Aktie schwächelt vor Quartalsbericht: Ist das NASDAQ-Listing von Opendoor Technologies gesichert? (finanzen.at)
Aktien in diesem Artikel
|Opendoor Technologies Inc
|5,84
|-3,08%
