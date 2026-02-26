Opera Aktie
WKN DE: A2JRLX / ISIN: US68373M1071
|
26.02.2026 19:51:47
Why Opera, Ltd. Rallied Today
Shares of internet browser specialist Opera, Ltd. (NASDAQ: OPRA) rallied 20.2% on Thursday as of 1:05 p.m. EDT.Opera held its fourth-quarter earnings report this morning, in which adjusted (non-GAAP) earnings per share missed estimates, but revenue exceeded them by a fair amount. Opera also gave strong guidance for the year ahead, while authorizing a significant share repurchase program.In the fourth quarter, Opera recorded 22% revenue growth to $177.2 million, while adjusted EPS grew just 9% to $0.30. In the press release, management pointed to some increased personnel expenses that was abnormal in the quarter due to quarterly fluctuations, which otherwise depressed net margins.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Opera Ltd (spons. ADRs)
|
25.02.26
|Ausblick: Opera stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Opera legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Turkey’s soap opera boom threatened by dramatic inflation (Financial Times)
|
11.02.26
|Turkey’s soap opera boom threatened by dramatic inflation (Financial Times)
|
28.10.25
|Ausblick: Opera informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Opera informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Opera Ltd (spons. ADRs)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Opera Ltd (spons. ADRs)
|13,52
|4,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.