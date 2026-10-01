Ormat Technologies Aktie
WKN: A0DK9X / ISIN: US6866881021
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01.10.2026 22:06:08
Why Ormat Technologies Stock Is Powering Down Today
After dropping 10.3% in September, shares of geothermal specialist Ormat Technologies (NYSE:ORA) are continuing to dip on the first day of trading in October.
As of 3:23 p.m. ET, shares of Ormat are down 2%, recovering from an earlier 4.8% decline.
Image source: Getty Images.
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Nachrichten zu Ormat Technologies Inc.
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04.08.26
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21.07.26
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