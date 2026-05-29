PagerDuty Aktie
WKN DE: A2PF9K / ISIN: US69553P1003
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29.05.2026 21:58:17
Why PagerDuty Just Popped 30% Today
Shares of enterprise software company PagerDuty (NYSE: PD) rallied on Friday, jumping 33.8% as of 3:56 p.m. EDT.PagerDuty runs a platform that collects data and signals from any software-enabled device, then predicts problems or remediates them as they occur. While this service could benefit from generative AI, the stock had been caught up in the "SaaS-pocalypse" this year, as investors feared AI upstarts disrupting established SaaS vendors. However, last night's first-quarter earnings call and guidance seemed to put some concerns to rest. Meanwhile, PagerDuty benefited from a relief rally across the software sector today.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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