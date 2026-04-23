Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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23.04.2026 02:00:07
Why Palantir Stock Popped Today
Shares of Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) climbed on Wednesday after the data analytics provider struck a $300 million deal with the U.S. Department of Agriculture (USDA). Image source: The Motley Fool. Palantir and the USDA will work together to protect U.S. farms, strengthen America's agricultural supply chains, and reduce the risks to the country's food production networks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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