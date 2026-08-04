Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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04.08.2026 17:51:29
Why Palantir Technologies Stock Skyrocketed Higher Today
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) stock charged sharply higher Tuesday, climbing as much as 27.7%. As of 11:36 a.m. ET, the stock was still up 26.3%.The catalyst that sent the data mining and artificial intelligence (AI) software specialist higher was its quarterly financial report, which helped quash concerns about a looming AI slowdown.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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