Paramount Skydance Aktie

Paramount Skydance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A412AL / ISIN: US69932A2042

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.02.2026 19:48:47

Why Paramount Skydance Rallied Over 20% Today

Shares of CBS and Paramount Studios owner Paramount Skydance (NASDAQ: PSKY) rallied big-time today, with shares moving 24.2% higher even as the broader stock market indexes slumped as of 1:39 p.m. EDT.Paramount Skydance had been in a months-long bidding war with Netflix (NASDAQ: NFLX) for the prize of acquiring HBO Max owner Warner Bros. Discovery (NASDAQ: WBD). Yesterday, Netflix announced it would not challenge Paramount's latest offer, and Warner Bros. officially declared Paramount's new bid "superior."While Netflix shares rallied on the relief of not having to buy an expensive asset, Paramount's stock also rose following months of decline, after investors wondered how much it would have to pay up.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Paramount Skydance

mehr Nachrichten

Analysen zu Paramount Skydance

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Paramount Skydance 11,40 20,63% Paramount Skydance

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:48 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21:06 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21:06 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
20:51 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen