Planet Labs Aktie
WKN DE: A3C84C / ISIN: US72703X1063
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02.10.2026 18:06:08
Why Planet Labs Stock Popped on Friday
Planet Labs (NYSE:PL) stock soared 7.8% through 11:40 a.m. ET Friday after confirming the successful launch, aboard a "Transporter" Falcon 9 rocket managed by Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX), of 20 Planet Labs-built satellites to orbit.
Image source: Getty Images.
Running down the list, Planet says the SpaceX Transport 18 rocket carried to orbit:
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