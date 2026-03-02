Planet Labs Aktie
WKN DE: A3C84C / ISIN: US72703X1063
|
02.03.2026 18:46:06
Why Planet Labs Stock Popped Today
Planet Labs (NYSE: PL) stock jumped 8.6% through 12:15 p.m. ET Monday -- and it's not hard to figure out why.Over the weekend, war broke out among the United States, Israel, and Iran. Most denizens of the Interwebs have been glued to Google News and X over the weekend, searching for updates on what's happening. More professional analysts, seeking an eagle's eye view of developments, are likely turning to Planet and its fleet of approximately 200 Earth observation satellites for clear digital photographs of what's happening on the ground. Image source: Planet Labs.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Jetzt informieren!

|Planet Labs
|19,80
|-1,98%
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX schließt tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex schloss auf rotem Terrain. Der Dow verbucht Verluste. Die Märkte in Fernost beendeten den Handel am Montag mehrheitlich im Minus.