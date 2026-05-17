Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
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17.05.2026 21:10:37
Why Plug Power Stock Skyrocketed This Week
Plug Power (NASDAQ: PLUG) stock rallied in this week's trading, rising 21.1% across the stretch. Meanwhile, the S&P 500 was up 0.1%, and the Nasdaq Composite was down 0.1%. Plug Power published its first-quarter results on May 11 and delivered sales and earnings that topped Wall Street's targets. Following the quarterly report, the stock received ratings upgrades and price-target increases from multiple investment firms. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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