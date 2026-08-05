Qualys Aktie
WKN DE: A1J423 / ISIN: US74758T3032
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05.08.2026 23:53:59
Why Qualys Stock Crushed it on Wednesday
Shares of cybersecurity company Qualys (NASDAQ: QLYS) looked more than secure on Hump Day, thanks to strong second-quarter results. With that blustery tailwind at its back, the highly specialized tech stock rose by nearly 14% in price that trading session. Qualys posted those quarterly results well before market open, revealing that it booked revenue of nearly $182.2 million for an 11% year-over-year gain. Another double-digit increase was recorded in net income not under generally accepted accounting principles (non-GAAP, or adjusted); this flew 13% higher to more than $69 million ($1.98 per share). Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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