Redwire Aktie
WKN DE: A3D013 / ISIN: US75776W1036
|
26.02.2026 22:13:49
Why Redwire Corporation Stock Soared 20% Higher This Week
Shares of Redwire Corporation (NYSE: RDW) are jumping 20% this week, according to data from S&P Global Market Intelligence. The space infrastructure and defense innovator posted healthy backlog growth in the fourth quarter, leading investors to bid up the stock. Still, the stock is down from its $10-per-share listing price when it went public through a special purpose acquisition corporation (SPAC) in 2021. Here's why Redwire stock was up this week, and whether it is a buy right now. Redwire is a new-age company that sells space infrastructure equipment and defense technology. These include power solutions and sensors for orbital equipment, as well as drones for military use. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Redwire Corp Registered Shs
|
24.02.26
|Ausblick: Redwire stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Redwire öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Redwire Corp Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Redwire Corp Registered Shs
|9,07
|-5,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.