Remitly Global Aktie

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WKN DE: A3C32X / ISIN: US75960P1049

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01.05.2026 23:36:02

Why Remitly Global Rebounded 39.7% in April

Shares of Remitly Global (NASDAQ: RELY) have soared 39.7% in April, according to data from S&P Global Market Intelligence. The remittance provider has caught some momentum after posting strong growth and adopting some new product features last month. As of this writing on May 1st, 2026, Remitly Global is up 72% year-to-date (YTD). Here's why it was soaring yet again this April, and whether the stock is still cheap today.Remitly's stock was beaten down amid fears of an immigration crackdown in the United States and of stablecoin disruption. The idea was that fewer immigrants would send money back to Latin America if the Trump crackdown on immigration sent many people back to their home countries, creating a headwind for Remitly's business. Stablecoins are supposed to disrupt the status quo in remittances, making it much cheaper to send money across borders. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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