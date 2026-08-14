Resideo Technologies Aktie
WKN DE: A2N64R / ISIN: US76118Y1047
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14.08.2026 15:30:40
Why Resideo Technologies Stock Is Plummeting This Week
Resideo Technologies (NYSE: REZI) stock is falling this week even though the company reported better-than-expected quarterly results. Heading into this Friday's market open, the stock was down 21.5% from its price at the end of last week's close. Meanwhile, the S&P 500 index was up 0.5%. On Wednesday, Resideo published results for the second quarter of its 2026 fiscal year -- which ended July 4. While the company's sales and earnings for the period surpassed Wall Street's targets, disappointing forward guidance caused investors to sell out of the stock. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Resideo Technologies Inc Registered Shs When Issued
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