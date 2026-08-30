Rezolve Ai Aktie
WKN DE: A40GZT / ISIN: GB00BQH8G337
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30.08.2026 12:29:44
Why Rezolve AI Stock Skyrocketed This Week
Rezolve AI (NASDAQ: RZLV) stock surged higher this week, rising 20.7% across the stretch. The S&P 500's level rose 1.1% over the same period, and the Nasdaq Composite's level climbed 1.8%. Rezolve's valuation rocketed higher on Tuesday following news that Alphabet's Google division had signed on to use the company's database technology. Rezolve also announced a new partnership with Tech Mahindra at the end of the week. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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