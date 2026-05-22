Rigetti Computing Aktie
WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034
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22.05.2026 19:04:35
Why Rigetti Computing Stock Is Skyrocketing Today
Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) stock is seeing another round of huge gains in Friday's trading. The quantum computing company's share price was up 22.8% as of 1 p.m. ET. The S&P 500 and the Nasdaq Composite were each up 0.4% at the same point in the daily session. Rigetti stock had been up as much as 26.4% earlier in the day. Along with bullish momentum for the broader market today, Rigetti Computing's valuation is getting another boost from yesterday's news that some leading quantum-computing dare set to receive funding through the U.S. CHIPS and Science Act. As of this writing, Rigetti Computing is now up roughly 19% in 2026. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Rigetti Computing Inc Registered Shs
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10.05.26
|Ausblick: Rigetti Computing verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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05.03.26
|Ausblick: Rigetti Computing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Rigetti Computing Inc Registered Shs
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