SailPoint Aktie
WKN DE: A411ZN / ISIN: US78781J1097
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28.08.2026 08:05:27
Why SailPoint Stock Was Cruising Higher This Week
Several prominent companies involved in cybersecurity and online identity management reported their latest quarterly earnings this week.While identity security specialist SailPoint (NASDAQ: SAIL) wasn't one of them, its shares were getting a lift from what investors considered good performances from its peers. As of early morning Friday, SailPoint's stock was up nearly 10% week to date, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence.Specifically, those peers were Okta and CrowdStrike Holdings, both of which reported their second-quarter figures after market close on Wednesday.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu SailPoint Inc Registered Shs
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25.08.26
|Erste Schätzungen: SailPoint veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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08.06.26
|Ausblick: SailPoint stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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25.05.26
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17.03.26
|Ausblick: SailPoint gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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03.03.26
|Erste Schätzungen: SailPoint stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu SailPoint Inc Registered Shs
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