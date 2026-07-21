Western Digital Aktie

Western Digital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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21.07.2026 19:03:40

Why Sandisk Stock Is Still Going Up

Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock soared for a second straight day Tuesday, exploding 10.5% higher through 10:45 a.m. ET despite the rest of the Nasdaq being in the red.You can thank Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (NYSE: TSM) for that.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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