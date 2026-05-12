Western Digital Aktie

Western Digital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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12.05.2026 16:32:03

Why Sandisk Stock Just Dropped

"We're from the government, and we're here to help."Back in the 1980s, this was the punchline to a Ronald Reagan joke: "What are the nine most terrifying words in the English language?" It's gaining currency today on worries global governments may impose windfall profits taxes on AI companies. Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock is suffering in response, its shares down 5.8% through 10:20 a.m. on worries government is about to kill the golden AI goose.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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