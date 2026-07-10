Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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10.07.2026 21:17:20
Why Sandisk Stock Popped Again Today
Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock rode the coattails of Korean memory maker SK Hynix today, gaining 3.4% through 3 p.m. ET. (SK scored a 14% gain).This is not a coincidence, and it's not entirely illogical, either.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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