Semtech Aktie
WKN: 860465 / ISIN: US8168501018
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28.08.2026 03:49:56
Why Semtech Stock Was Flying This Week
IT hardware maker Semtech (NASDAQ: SMTC) has been cruising higher over the past few days, thanks in no small part to an investor-pleasing quarterly earnings report it published on Tuesday. As of mid-evening Thursday, its stock price was up by nearly 15%, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence.Semtech's second quarter of fiscal 2027 featured record net sales of just under $342 million, up a robust 33% year over year. Net income not under generally accepted accounting principles (non-GAAP, or adjusted) surged higher, rising 89% to $69.5 million, or $0.71 per share. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Semtech Corp.
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24.08.26
|Ausblick: Semtech verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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15.03.26
|Ausblick: Semtech stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Semtech Corp.
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