SentinelOn a Aktie
WKN DE: A3CTJC / ISIN: US81730H1095
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29.05.2026 22:24:14
Why SentinelOne Stock Is Sinking Today
On the heels of the company's recent quarterly release, SentinelOne (NYSE: S) stock moved lower in Friday's trading. The company's share price ended the daily session down 8.2% and had been off as much as 15.3% earlier in trading. For the first quarter of its 2027 fiscal year, SentinelOne reported earnings per share that surpassed Wall Street's target and sales that fell slightly short of the average analyst estimate. The first quarter of the company's 2027 fiscal year ended April 30, 2026. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu SentinelOne Inc Registered Shs -A-
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