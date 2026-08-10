ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
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10.08.2026 22:46:18
Why ServiceNow Soared 12% Higher Last Month
Enterprise software company ServiceNow (NYSE: NOW) was a winner in July. This was mostly because it delivered a beat-and-raise second quarter during the month, although a general rebound in beaten-down software stocks also helped. All told, across all of July ServiceNow's share price rose by 12%.ServiceNow's earnings report was impressive from the get-go. It began with the company's note that it beat its own guidance on several key metrics, including revenue growth and profitability. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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