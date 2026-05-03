Silicon Motion Technology Corporation Aktie
WKN: A0ETU4 / ISIN: US82706C1080
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03.05.2026 12:36:00
Why Silicon Motion Technology Stock Skyrocketed This Week
Silicon Motion Technology (NASDAQ: SIMO) stock had a monster week on the market. The company's share price ended the period up 52.8% thanks to a blockbuster quarterly report. Silicon Motion published its first-quarter results on April 29, kicking off a massive rally for the stock. The company's Q1 sales and earnings came in far better than anticipated, and its forward guidance suggests that the winning streak is poised to continue. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Silicon Motion Technology Corporation (spons. ADRs)
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27.04.26
|Ausblick: Silicon Motion Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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13.04.26
|Erste Schätzungen: Silicon Motion Technology präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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02.02.26
|Ausblick: Silicon Motion Technology stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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19.01.26
|Erste Schätzungen: Silicon Motion Technology veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Silicon Motion Technology Corporation (spons. ADRs)
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