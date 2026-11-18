Similarweb Aktie
WKN DE: A3CPL6 / ISIN: IL0011751653
|
18.11.2026 02:40:42
Why Similarweb Stock Surged Today
Shares of Similarweb (NYSE:SMWB) climbed 13% on Tuesday after the data analytics provider reported strong gains in sales and profits.
Image source: Getty Images.
The software company's revenue rose 16% to $83 million in the third quarter.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Similarweb Ltd. Registered Shs
|
16.11.26
|Ausblick: Similarweb öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.08.26
|Ausblick: Similarweb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: Similarweb mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Similarweb Ltd. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Similarweb Ltd. Registered Shs
|7,48
|-6,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX beenden Handel im Minus -- Dow letztlich schwächer -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der ATX zeigt sich zur Wochenmitte tiefer. Am deutschen Aktienmarkt ging es ebenfalls nach unten. An der Wall Street zeigten sich unterschiedliche Tendenzen. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.