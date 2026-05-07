SiTime Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PUK4 / ISIN: US82982T1060
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07.05.2026 20:54:39
Why SiTime Rallied Today
Shares of precision timing and oscillator chip specialist SiTime (NASDAQ: SITM) rallied on Thursday, up 25.6% as of 2:06 p.m. EDT.SiTime reported earnings yesterday, handily beating analyst estimates with huge growth. Like many other chipmakers, the agentic AI revolution has led to a step-change in the demand for SiTimes' products, and the momentum doesn't appear to be slowing anytime soon.In the first quarter, SiTime grew revenue 88.3% to $113.6 million, with adjusted (non-GAAP) EPS surging 443.8% to $1.44. Both figures blew past analyst expectations. Management also raised its full-year guidance to "at least" 80% growth. That fueled a big gain today, even after the stock had already surged 68.4% on the year. The stock is now up 123% in 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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