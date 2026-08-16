SK hynix Aktie

SK hynix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070

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16.08.2026 16:32:54

Why SK Hynix Stock Skyrocketed This Week

SK Hynix (NASDAQ: SKHY) stock enjoyed a strong rally this week, with its share price rising 20.6% across the stretch. The S&P 500 rose 1.2% over the period, and the Nasdaq Composite gained 1.7%. SK Hynix's share price moved higher due to news that Singapore's sovereign wealth fund was poised to invest in the company and a new market share report from Counterpoint Research. Bullish momentum for the broader South Korean stock market also helped to lift the stock. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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